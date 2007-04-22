Снежная буря отрезала от внешнего мира сотню турецких деревень

Обильные снегопады и снежная буря, обрушившаяся на восток Турции, отрезали в последние двое суток от внешнего мира около сотни деревень.

Как передает ИТАР-ТАСС, сугробами завалены основные дороги между селениями и административными центрами. Вышли из строя линии электропередач и телефонная связь. По поступающим сведениям, неожиданный для середины весны каприз погоды застал врасплох тысячи турок, в основном в горных аулах. Несколько человек получили обморожения.

Стихия бушует в провинциях Агры, Бингель, Ардаган и Ван.

Подразделения турецкой армии с помощью спецтехники расчищают снежные заносы, вызволяя из плена застрявшие машины.