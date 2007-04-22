Снежная буря отрезала от внешнего мира сотню турецких деревень
15:32, 22 апреля 2007Мир
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Стихия бушует в четырех провинциях
Обильные снегопады и снежная буря, обрушившаяся на восток Турции, отрезали в последние двое суток от внешнего мира около сотни деревень.
Как передает ИТАР-ТАСС, сугробами завалены основные дороги между селениями и административными центрами. Вышли из строя линии электропередач и телефонная связь. По поступающим сведениям, неожиданный для середины весны каприз погоды застал врасплох тысячи турок, в основном в горных аулах. Несколько человек получили обморожения.
Стихия бушует в провинциях Агры, Бингель, Ардаган и Ван.
Подразделения турецкой армии с помощью спецтехники расчищают снежные заносы, вызволяя из плена застрявшие машины.
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