"Газпром" будет добывать газ на шельфе Израиля

"Газпром" будет участвовать в геологоразведке и разработке газовых месторождений на шельфе Израиля, заявил по итогам заседания российско-израильской межправительственной комиссии первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, сообщает Би-би-си.

"Мы хотели бы продолжить изучение проектов по развитию внутренней газовой инфраструктуры Израиля, а также возможности сотрудничества по дистрибуции и экспорту израильского газа в третьи страны", - добавил он.

По словам директора департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Станислава Цыганкова, бурение на шельфе Израиля начнется уже в следующем году. "Газпром" планирует создать совместное предприятие для разработки израильского газового шельфа, приобретя в нем долю до 50%, сообщил он журналистам.