Газпром проложит "Южный поток" через Болгарию

13 ноября в Софии (Болгария) председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и исполнительные директора «Болгарского энергетического холдинга» ЕАД подписали Соглашение акционеров и Устав совместной проектной компании «South Stream Bulgaria AD» по реализации проекта «Южный поток» на территории Болгарии.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпрома», процедура официальной регистрации компании будет завершена до конца ноября 2010 года.

В сферу деятельности «South Stream Bulgaria AD» будет входить реализация предынвестиционной стадии проекта, а также финансирование, строительство и эксплуатация газопровода на территории Болгарии.

«Участие Болгарии в реализации проекта «Южный поток» свидетельствует о своевременности и необходимости создания дополнительной инфраструктуры трансъевропейского масштаба», - отметил А.МИЛЛЕР.

В свою очередь, исполнительный директор холдинга Майя ХРИСТОВА отметила, что проект «Южный поток» имеет огромное значение как для Болгарии, так и для всего европейского энергетического рынка с точки зрения диверсификации маршрутов поставок природного газа и повышения энергетической безопасности в Европе.

Справка УНИАН: Экспорт российского природного газа в Болгарию осуществляется с 1974 года. В 2009 году «Газпром» поставил в страну 2,2 млрд. куб. м. В настоящее время «Газпром» является единственным экспортером газа в Болгарию.

Через территорию Болгарии «Газпром» осуществляет транзит газа в Турцию, Грецию и Македонию.

В январе 2008 года Россия и Болгария подписали межправительственное соглашение, предусматривающее присоединение Болгарии к проекту «Южный поток».

В июле 2010 года между Россией и Болгарией была подписана Дорожная карта по разработке ТЭО болгарского участка проекта «Южный поток».