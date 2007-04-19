Солдат Вермахта перезахоронят из Симферополя в Севастополь

Крымские власти окажут содействие Германии в проведении поисковых работ и перезахоронении останков немецких солдат, которые, по имеющимся сведениям, во время Великой Отечественной войны были похоронены в парке "Салгирка" в Симферополе.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной рады АРК Алла ГОРЕВА, об этом шла речь сегодня во время встречи крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО с директором Представительства Народного Союза Германии по уходу за военными захоронениями в Украине Хансом-Ульрихом ШРАДЕРОМ.

Немецкая сторона, руководствуясь подписанным в 1993 году Межправительственным соглашением между ФРГ и Украиной об уходе за могилами погибших воинов, покоящихся как на территории Германии, так и на территории Украины, намерена, спустя 65 лет после окончания Второй Мировой войны, сохранить память о своих солдатах и, по возможности, вернуть их имена.

Крымчане готовы помочь немцам в организации и проведении поисковых работ. "Мы будем действовать в рамках подписанного между нашими странами соглашения и максимально содействовать проведению изыскательных работ. Тем более что уже есть конкретные результаты", - подчеркнул крымский спикер.

Как сообщает его пресс-секретарь, крымским поисковикам, которые начали раскопки в парке "Салгирка" 13 апреля этого года, уже удалось обнаружить останки 75-ти немецких солдат. По архивным данным, в парке "Салгирка" начали хоронить в период тяжелых оборонительных боев за Севастополь в 1941 году и хоронили до освобождения Крыма весной 1944 года. А.ГОРЕВА сообщила, что это немецкое кладбище разбито на 16 блоков и хранит в себе останки около четырех тысяч солдат Вермахта - не только немцев, но и итальянцев, австрийцев, словаков, румын.

Все найденные останки погибших солдат Вермахта будут перезахоронены на немецком кладбище под Севастополем.