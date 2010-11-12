Начался саммит глав государств и правительств G20

В Сеуле началось заседание глав государств и правительств Большой двадцатки. По итогам встречи планируется принять решения по усилению требований к банковскому капиталу, хедж-фондам и кредитным агентствам, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на собеседника в российской делегации. Новые меры должны коснуться и надзора за деятельностью указанных организаций, а также мониторинга и реагирования на возникновение системных рисков финансовых институтов.

Результатом саммита в Сеуле станет 3-5-летний план действий стран "двадцатки" с индивидуальными рекомендациями для стран в сфере макроэкономической политики, которые призваны обеспечить "оптимистичный" сценарий развития мировой экономики.

Также лидеры стран G20 намерены обсудить вопросы противодействия коррупции, устранения неэффективных энергетических субсидий, волатильности цен на ископаемые виды топлива, изменение климата и первые результаты работы в рамках Глобальной инициативы по сохранению морской среды от разливов нефти.