Саркози подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции

09:29, 10 ноября 2010
Мир
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Будут работать до 62 лет

Президент Франции Николя САРКОЗИ подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому повышается возраст выхода на пенсию.

Как сообщает радио «Свобода»,во вторник документ был одобрен Конституционным советом Франции, а в конце октября – парламентом страны.

Новый закон повышает возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет.

В прошлом месяце во Франции состоялись продолжительные забастовки и массовые акции протеста против пенсионной реформы.

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