Обама: в отношениях Запада с мусульманами сделан прогресс

В преодолении недопонимания и взаимного недоверия между мусульманами и США заметен прогресс, заявил американский президент Барак Обама, который находится с визитом в Индонезии.

По словам Обамы, отношение западных стран к мусульманам, в котором зачастую преобладают страхи перед терроризмом, не должно ограничиваться лишь вопросами безопасности, сообщает Би-би-си.

Обама с 6 до 10 лет жил в Индонезии, самой густонаселенной мусульманами стране мира. Его сестра Мая (от второго брака матери) - индонезийка по отцу, бизнесмену из семьи, участвовавшей в войне за независимость 1945-1949 гг.

Однако перед визитом президента Обамы в Джакарте прошли митинги протеста, организованные местными исламистами, сообщает CNN. Как пояснил один из организаторов мероприятия, участники митинга не видят особой разницы между Обамой и Джорджем Бушем: "Они оба преследуют мусульман, у обоих руки испачканы в крови".

Американская сторона обещает, что, помимо официальной программы, Обама выступит в среду в университете "Индонезия" с адресованной всему мусульманскому миру программной речью, которая призвана стать развитием произнесенной в июне прошлого года в Каире. Тогда он заявил о необходимости открыть новую страницу в отношениях США и исламского мира, положить конец "порочному кругу" недоверия и разногласий между ними.

"Индонезия и исламский мир ожидают, что именно скажет Обама, - заявил профессор университета Масвади Рауф. - В Каире Обама говорил, что США хотят "открыться" перед исламским миром. В университете "Индонезия" мы ждем, какие конкретные шаги он пообещает сделать в этом направлении", - цитирует РИА "Новости".