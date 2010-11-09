В Москве издан учебник украинского языка для стран СНГ

В Москве издан тиражом в тысячу экземпляров учебник украинского языка для стран СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщила президент Российской ассоциации украинистов, автор учебника «Украинский язык для стран СНГ» Галина ЛЕСНАЯ.

«Учебник издан, и его тираж – 1 тысяча экземпляров. И в соответствии с договором между Российским государственным гуманитарным университетом и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ учебник будет распространяться среди российских вузов и других вузов стран СНГ, в которых изучается украинский язык», - сказала Г.ЛЕСНАЯ.

Она отметила, что при подготовке пособия учитывался тот факт, что учебник будет предназначен не только для российских студентов, но и для студентов из других стран, которые через русский будут изучать украинский язык. «Я знаю на практике, как можно преподавать через русский язык как посредник украинский», - сказал она.

По словам Г.ЛЕСНОЙ, планируется, что учебник также будет направлен в украинские вузы, где обучают украинскому языку иностранцев.

В свою очередь, ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим ПИВОВАР отметил, что в случае большого спроса на учебник он будет издан дополнительным тиражом в необходимом количестве.

«Это первая ласточка, но с чего-то начинать надо. Сразу издавать большой тираж тоже бессмысленно», - сказал Е.ПИВОВАР.