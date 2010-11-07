Азербайджан и Армения обменялись телами погибших

Азербайджан и Армения в субботу провели обмен телами погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомиссию Азербайджана по делам пленных. Договоренность об этом была достигнута еще 27 октября на встрече президентов двух стран.

Армения передала Азербайджану тела двух военных - Мубариза Ибрагимова и Фарида Ахмедова, погибших в боестолкновениях 18 июня и 4 сентября 2010 года соответственно. Азербайджан, в свою очередь, передал армянской стороне тело Гавруша Арустамяна, найденное 18 июня в реке Тертер.

Обмен происходил вблизи села Баш Карвенд в Агдамском направлении линии соприкосновения вооруженных сил непризнанной НКР и Азербайджана при посредничестве Степанакертского офиса Международного Комитета Красного Креста. Процесс завершился без инцидентов.

Предыдущий обмен между Баку и Ереваном, как сообщалось ранее, состоялся в четверг, 4 ноября. Тогда Армения передала Азербайджану задержанного гражданина этой страны и получила взамен тело армянина, скончавшегося в тюрьме.

Противостояние Азербайджана и Армении началось с карабахского конфликта в 1988 году, напоминает Лента.ру. Последовавшие вооруженные столкновения происходили до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. С тех пор Азербайджан настаивает на сохранении своего контроля над Нагорным Карабахом, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как Карабах не является стороной переговоров.