11 европейских стран не согласны с увеличением бюджета ЕС

Одиннадцать из 27 лидеров стран ЕС подписали письмо, в котором призывает сократить планируемое увеличение бюджета Европейского союза на 2011 год, сообщает Би-би-си.

В настоящее время предполагается, что бюджет ЕС должен увеличиться на 6%.

В письме утверждается, что подобное увеличение неприемлемо в то время, как правительства европейских стран проводят политику экономии и сокращения бюджетных расходов, пытаясь справиться с последствиями мирового финансового кризиса.

Новый бюджет ЕС оспаривают, в том числе, такие страны как Великобритания, Франция и Германия.