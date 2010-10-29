11 европейских стран не согласны с увеличением бюджета ЕС
01:05, 29 октября 2010Мир
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Среди них Англия, Франция и Германия
Одиннадцать из 27 лидеров стран ЕС подписали письмо, в котором призывает сократить планируемое увеличение бюджета Европейского союза на 2011 год, сообщает Би-би-си.
В настоящее время предполагается, что бюджет ЕС должен увеличиться на 6%.
В письме утверждается, что подобное увеличение неприемлемо в то время, как правительства европейских стран проводят политику экономии и сокращения бюджетных расходов, пытаясь справиться с последствиями мирового финансового кризиса.
Новый бюджет ЕС оспаривают, в том числе, такие страны как Великобритания, Франция и Германия.
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