Турция начинает президентскую кампанию

Сегодня в Турции начинается избирательная кампания по выборам президента страны в связи с истечением 16 мая семилетнего срока полномочий нынешнего главы государства Ахмета Недждета СЕЗЕРА.

Как сообщает РИА «Новости», наиболее вероятным претендентом на пост президента аналитики называют главу правительства Тайипа ЭРДОГАНА. Однако он сам неоднократно заявлял, что объявит о своем решении после обсуждения этого вопроса на генеральном совете возглавляемой им происламской Партии справедливости и развития (ПСР), который соберется 18 апреля.

Как отмечает агентство, светская элита страны, которую традиционно представляют влиятельные военные, представители органов правосудия и ректоры государственных вузов, выражает опасения, что Т.ЭРДОГАН в случае избрания президентом может предпринять конкретные шаги для исламизации основ государства.

Чтобы не допустить избрания новым президентом Турции Т.ЭРДОГАНА, оппозиция в минувшую субботу провела в Анкаре самый крупный в истории этой страны митинг в защиту светского режима. В нем, по различным оценкам, приняли участие 250-300 тысяч человек, которые прибыли в столицу со всех концов Турции.

Последние опросы общественного мнения показывают, что почти две трети граждан Турции выступают против избрания Т.ЭРДОГАНА президентом.