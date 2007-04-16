Палестинские боевики казнили репортера ВВС

Палестинская террористическая группировка "Джамаат аль-Таухид ва-Джихад" ("Объединение и Священная война"), связанная с "Аль-Каидой", объявила в воскресенье, что журналист ВВС Алан Джонстон казнен боевиками организации. Об этом сообщает NEWSru Israel со ссылкой на новостное агентство Ynet.

Это сообщение пока не подтверждено ни палестинскими службами безопасности, ни руководством телерадиокорпорации ВВС.

Гражданин Великобритании Алан Джонстон в течение трех лет писал репортажи для ВВС из сектора Газы. Он был похищен четырьмя вооруженными боевиками 12 марта этого года. Джонстон успел выбросить из машины на тротуар свою визитку, которая и помогла установить личность похищенного.

В последнее время палестинские службы безопасности проверяли два возможных сценария происшедшего. Согласно первому варианту, журналист был похищен одним из палестинских кланов, который требует выкуп в размере 5 миллионов долларов. Вторая версия предполагает, что Джонстон находится в доме одной из семей Газы по его собственному желанию.

Председатель ПНА Махмуд Аббас (Абу Мазен) заявил 12 апреля, что корреспондент британской телерадиокомпании ВВС Алан Джонстон, похищенный в секторе Газы, жив. Об этом Махмуд Аббас сообщил генеральному директору ВВС Марку Томпсону, прибывшему в Рамаллах, чтобы лично принять участие в поиске и освобождении Джонстона. Аббас добавил, что Джонстон хорошо себя чувствует.

Марк Томпсон, со своей стороны, сообщил, что похитители Джонстона до сих пор не вышли на связь и не представили каких-либо требований по освобождению журналиста.

Ранее сообщалось, что ВВС намерена организовать специальную программу, призванную привлечь внимание к этой проблеме, совместно с англоязычной редакцией телеканала "Аль-Джазира" и новостными службами Sky News и CNN.

В рамках этой программы ее создатели смонтируют воедино репортажи, сделанные о Джонстоне разными компаниями, а также расскажут о буднях Газы и опасностях, угрожающим журналистам по всему миру.

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