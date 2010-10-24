Сомалийские пираты удерживают не менее 19 кораблей и 428 заложников

Сомалийские пираты в настоящий момент удерживают не менее 19 кораблей и 428 заложников. Такие цифры сообщают военно-морские силы Евросоюза, передает Associated Press.

Сегодня сомалийские пираты дважды нападали на торговые судна.

Захвачен корабль немецкой судоходной компании Beluga-Reederei у берегов Кении. Сухогруз Beluga Fortune был захвачен в 1 тыс. 930 км от кенийского города Момбаса. Известно, что на борту судна находятся как минимум двое граждан ФРГ.

Также захвачен танкер со сжиженным газом под флагом Сингапура, экипаж которого состоит из 17 человек. Среди членов его экипажа - двое граждан Украины, немец и 14 филиппинцев, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Происшествие случилось также неподалеку от берегов Кении. Танкер принадлежит компании York Maritime Co.