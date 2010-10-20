Партия Качиньского требует «выявлять» авторов агрессивных постов на форумах
Офисы партий возьмут под усиленную охрану
Польская полиция планирует усилить охрану офисов политических партий для предупреждения нападений на ее работников.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил руководитель польской полиции Анджей МАТЕЮК.
На специальном заседании комиссии Сейма польские стражи порядка обсудили с депутатами нападение на бюро крупнейшей оппозиционной партии „Право и справедливость”. Представители этой партии заявили о необходимости выявлять авторов агрессивных отзывов о деятельности партии на интернет-форумах, что позволит предубеждать такие нападения.
По данным польских СМИ, 62-летний нападавший, который работал долгое время в Канаде, а в последние годы - в Польше таксистом, сознался в содеянном. Он заявил, что напал на бюро, поскольку «ненавидит PIS и хотел бы убить самого председателя партии Ярослава КАЧИНЬСКОГО». Жизни раненого 39-летнего мужчины ничего не угрожает.
Как сообщал УНИАН, 19 октября в офис партии „Право и справедливость” в Лодзе ворвался мужчина и застрелил из пистолета 62-летнего мужчину и ранил ножом 39-летнего.
Я.КАЧИНСКИЙ заявил, что причиной нападения стала „кампания ненависти”, которую против партии развернули провластная „Гражданская платформа” и ряд СМИ.