Партия Качиньского требует «выявлять» авторов агрессивных постов на форумах

Польская полиция планирует усилить охрану офисов политических партий для предупреждения нападений на ее работников.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил руководитель польской полиции Анджей МАТЕЮК.

На специальном заседании комиссии Сейма польские стражи порядка обсудили с депутатами нападение на бюро крупнейшей оппозиционной партии „Право и справедливость”. Представители этой партии заявили о необходимости выявлять авторов агрессивных отзывов о деятельности партии на интернет-форумах, что позволит предубеждать такие нападения.

По данным польских СМИ, 62-летний нападавший, который работал долгое время в Канаде, а в последние годы - в Польше таксистом, сознался в содеянном. Он заявил, что напал на бюро, поскольку «ненавидит PIS и хотел бы убить самого председателя партии Ярослава КАЧИНЬСКОГО». Жизни раненого 39-летнего мужчины ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в офис партии „Право и справедливость” в Лодзе ворвался мужчина и застрелил из пистолета 62-летнего мужчину и ранил ножом 39-летнего.

Я.КАЧИНСКИЙ заявил, что причиной нападения стала „кампания ненависти”, которую против партии развернули провластная „Гражданская платформа” и ряд СМИ.