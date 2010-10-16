Трудности перевода: НАТО не хочет быть всемирным полицейским
Комментирует западный эксперт
НАТО не претендует на роль всемирного полицейского.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил во время видеомоста Брюссель-Москва, организованного РИА «Новости», член Группы экспертов по разработке новой стратегической концепции НАТО Ханс-Фридрих Фон ПЛОТЦ.
«НАТО не хочет стать всемирным полицейским и не видит необходимости в этом», - сказал он.
Член группы экспертов также отметил, что в России существует много стереотипов о НАТО.
«Для достижения целей стабильности и мира мы должны иметь все необходимые средства. Это и называется всесторонний подход, что часто переводится на русский, как всеобъемлющий, что и создает впечатление в Москве, что НАТО желает стать во главе мировой безопасности», - сказал Х.-Ф.ПЛОТЦ.
«Это нонсенс», - добавил он.