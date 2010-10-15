Медведев выбрал нового мэра Москвы
Голосование - формальный вопрос
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что уже выбрал кандидата на пост мэра Москвы.
Из предложенного партией "Единая Россия" списка претендентов на руководство столичной мэрией Медведев остановил свой выбор на вице-премьере, главе аппарата правительства РФ Сергее Собянине.
Многие эксперты считали, что президент РФ остановит свой выбор именно на Собянине. Утром 15 октября ряд СМИ преждевременно распространили эту информацию: по ошибке одного из сотрудников телеканала "Вести" текст заготовленной заметки о Собянине был раньше времени опубликован на сайте vesti.ru и зачитан в утреннем выпуске новостей. Новость пришлось опровергнуть, но к вечеру она снова стала актуальной.
Фракция "Единой России" в Мосгордуме проголосует утверждение Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Об этом заявил вице-спикер Мосгордумы и руководитель фракции единоросов Андрей Метельский. Поскольку единоросы обладают в столичном парламенте большинством - 32 из 35 мест, то заявление Метельского фактически гарантирует Собянину заботы мэра столицы.