Результаты выборов в Киргизии

В Киргизии подсчитаны 100 процентов голосов на парламентских выборах. Об этом 11 октября сообщается на сайте киргизского ЦИК.

Преодолели пятипроцентный порог и прошли в парламент пять партий из 29 участвовавших в выборах. Идеалистическая демократическая партия "Ата-Журт" получила 266 тысяч 923 голоса (8,88 процента принявших участие в выборах), Социал-демократическая партия - 241528 (8,04), партия "Ар-Намыс" - 232682 (7,74), партия "Республика" 217601 - (7,24), Социалистическая партия "Ата Мекен" - 168218 голосов (5,6 процента).

Парламентские выборы прошли в Киргизии 10 октября. Итоговая явка избирателей составила 55,9 процента, или 1 миллион 679 тысяч 538 избирателей.