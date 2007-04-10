Дж.Буш подписал закон о поддержке вступления Украины и Грузии в НАТО

Президент США Джордж Буш подписал сегодня закон о поддержке вступления Грузии и Украины в НАТО, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Закон 2007 г. о консолидации свободы в НАТО подтверждает поддержку продолжающегося расширения альянса, а также дает Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украине право на получение содействия в рамках закона об участии в НАТО 1994 г. и позволяет получить необходимую военную помощь в 2008 финансовом году.

В середине марта текущего года США одобрил законопроект, позволяющий включить в состав НАТО еще пять стран - Албанию, Хорватию, Македонию, Грузию и Украину. Палата представителей одобрила этот законопроект 6 марта 2007 г. Для вступления в силу ему не хватало только подписи Дж.Буша.

Ожидается, что законопроект позволит оказать названным странам содействие "в реализации основных принципов демократии, совершенствовании обороны и осуществлении реформ в области экономики".