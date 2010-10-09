Чем можно помочь Венгрии?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству усилить мониторинг состояния воды на украинском участке реки Дунай, а также оказать помощь Венгрии в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате аварии на предприятии алюминиевой промышленности в венгерском городе Айка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, в.и.о. министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Михаилу БОЛОТСКИХ, министру охраны окружающей природной среды Николаю ЗЛОЧЕВСКОМУ, председателю Закарпатской областной государственной администрации Александру ЛЕДИДЕ оперативно определиться с видами, формами и объемами практической помощи, которая может быть предоставлена венгерской стороне.

Согласно поручению Президента Украины, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО должен способствовать взаимодействию министерств и ведомств Украины с соответствующими правительственными структурами Венгерской Республики в рамках предоставления помощи.

В.ЯНУКОВИЧ поручил председателю Государственной таможенной службы Игорю КАЛЕТНИКУ и председателю Государственной пограничной службы Николаю ЛИТВИНУ обеспечить беспрепятственное пересечение государственной и таможенной границ Украины лицами, грузами, транспортными и техническими средствами, которые направляются в рамках предоставления помощи Венгерской Республике.

Кроме того, Президент дал поручение Н.АЗАРОВУ, М.БОЛОТСКИХ, Н.ЗЛОЧЕВСКОМУ, министру финансов Федору ЯРОШЕНКО, министру обороны Михаилу ЕЖЕЛЮ, министру здравоохранения Зиновию МЫТНИКУ, председателю Государственного комитета Украины по водному хозяйству Василию СТАШУКУ и председателю Одесской областной государственной администрации Эдуарду МАТВИЙЧУКУ усилить мониторинг состояния воды на украинском участке р. Дунай, принять исчерпывающие меры защиты населения и объектов жизнеобеспечения при возможном возникновении чрезвычайной ситуации на территории Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил руководителю и членам правительства обеспечить проверку состояния экологически опасных объектов Украины и принять безотлагательные меры по недопущению чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Венгрии в результате взрыва на алюминиевом заводе, расположенном в 160 километрах от Будапешта, вытекло около 1,1 миллиона кубических метров токсичного вещества. Вещество является смесью воды и жидких промышленных отходов, которые содержат тяжелые металлы, и признано специалистами опасным для жизни.

В результате экологической катастрофы погибли четыре человека, госпитализировано более 120 человек, ядовитые химикаты попали в реки.

Жителей населенных пунктов, расположенных в районе бедствия, пришлось эвакуировать на вертолетах. В отдельных районах страны объявлено чрезвычайное положение.

Больше всего пострадали семь населенных пунктов, в некоторых из них глубина токсичной жидкости достигает двух метров. Несколько населенных пунктов буквально похоронены под токсичными потоками.

Представители венгерской власти заявили, что стране нужно больше года и десятки миллионов долларов для ликвидации последствий катастрофы.