Украинских туристов в Израиле станет примерно втрое больше
Профильный министр находится в Одессе
|Эдуард Гурвиц
Как передает корреспондент УНИАН, благодаря введению безвизового режима, по мнению израильских аналитиков, «посещение украинскими туристами Израиля, вероятно, возрастет примерно втрое».
Иллюстрируя открывающиеся возможности, С.МИСЕЖНИКОВ привел во время встречи с мэром Одессы следующие цифры: «До отмены виз с Россией Израиль в год посещало около 70 тысяч россиян, а в этом году в нашей стране уже побывали 550 тысяч российских туристов. Я думаю, что безвизовый режим для украинцев увеличить и поток туристов из Украины. Мы предполагаем, что сегодняшних 70 тысяч граждан Украины в следующем году Израиль посетят не менее 200 тысяч украинских туристов».
По его мнению, «Израиль пока не стал популярным местом отдыха для украинцев, из-за недостаточной рекламы со стороны туристических фирм. Но рассчитываем, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему: благодаря и безвизовому режиму, и рекламированию не просто чистого моря, солнца и пляжей, а прежде всего - ставки на историко-культурный туризм, на посещение уникальной страны трех мировых религий».
С.МИСЕЖНИКОВ отметил, что Одесса произвела на него самые благоприятные впечатления: «Я впервые посетил Одессу ровно 30 лет назад – в олимпийском 1980 году. С тех пор многое изменилось. Сейчас вижу, что Одесса – красивый зеленый и чистый город с улыбающимися людьми. Мне по душе ваш приятный климат и приветливые жители, хочется побыть подольше у вас».
После с официальной встречи в мэрии и С.МИСЕЖНИКОВ, которого сопровождает посол Государства Израиль в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, провел встречу с представителями турагентств, гостиничного бизнеса и преподавателями одесских вузов, которые готовят специалистов в сфере туристического бизнеса.
Он высказал прогноз, что в предстоящие годы и в Украину, в числе в Одессу, увеличится поток израильских туристов, многие из которых, вполне возможно, предпочитать отдых не только в Турции, но и на земле, откуда родом родители многих граждан Государства Израиль.
По словам участника встречи - директора департамента туризма Одесского горсовета Виктора АКСАНЮКА, «за последние годы в городе и регионе много сделано для развития туристической инфраструктуры. «В частности, только в Одессе в текущем году открылось семь новых гостиниц, - отметил он, - теперь у нас их ровно сто, расширяется также сеть оздоровительных и развлекательных заведений».
Согласно маркетинговым исследованиям, туристы все чаще воспринимают наш Одессу, как уникальный европейский, добавил он. Впрочем, глава туристического ведомства Израиля смог также посетить туристические объекты Каролина-Бугаза и Затоки, чтобы составить мнение об разветвленности инфраструктуре отрасли в Одесском регионе.