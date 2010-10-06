Украинских туристов в Израиле станет примерно втрое больше

Перспективы расширения обмена туристами в условиях предстоящей отмены визового режима между Украиной и Израилем обсудили сегодня мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ и министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, благодаря введению безвизового режима, по мнению израильских аналитиков, «посещение украинскими туристами Израиля, вероятно, возрастет примерно втрое».

Иллюстрируя открывающиеся возможности, С.МИСЕЖНИКОВ привел во время встречи с мэром Одессы следующие цифры: «До отмены виз с Россией Израиль в год посещало около 70 тысяч россиян, а в этом году в нашей стране уже побывали 550 тысяч российских туристов. Я думаю, что безвизовый режим для украинцев увеличить и поток туристов из Украины. Мы предполагаем, что сегодняшних 70 тысяч граждан Украины в следующем году Израиль посетят не менее 200 тысяч украинских туристов».

По его мнению, «Израиль пока не стал популярным местом отдыха для украинцев, из-за недостаточной рекламы со стороны туристических фирм. Но рассчитываем, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему: благодаря и безвизовому режиму, и рекламированию не просто чистого моря, солнца и пляжей, а прежде всего - ставки на историко-культурный туризм, на посещение уникальной страны трех мировых религий».

С.МИСЕЖНИКОВ отметил, что Одесса произвела на него самые благоприятные впечатления: «Я впервые посетил Одессу ровно 30 лет назад – в олимпийском 1980 году. С тех пор многое изменилось. Сейчас вижу, что Одесса – красивый зеленый и чистый город с улыбающимися людьми. Мне по душе ваш приятный климат и приветливые жители, хочется побыть подольше у вас».

После с официальной встречи в мэрии и С.МИСЕЖНИКОВ, которого сопровождает посол Государства Израиль в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, провел встречу с представителями турагентств, гостиничного бизнеса и преподавателями одесских вузов, которые готовят специалистов в сфере туристического бизнеса.

Он высказал прогноз, что в предстоящие годы и в Украину, в числе в Одессу, увеличится поток израильских туристов, многие из которых, вполне возможно, предпочитать отдых не только в Турции, но и на земле, откуда родом родители многих граждан Государства Израиль.

По словам участника встречи - директора департамента туризма Одесского горсовета Виктора АКСАНЮКА, «за последние годы в городе и регионе много сделано для развития туристической инфраструктуры. «В частности, только в Одессе в текущем году открылось семь новых гостиниц, - отметил он, - теперь у нас их ровно сто, расширяется также сеть оздоровительных и развлекательных заведений».

Согласно маркетинговым исследованиям, туристы все чаще воспринимают наш Одессу, как уникальный европейский, добавил он. Впрочем, глава туристического ведомства Израиля смог также посетить туристические объекты Каролина-Бугаза и Затоки, чтобы составить мнение об разветвленности инфраструктуре отрасли в Одесском регионе.