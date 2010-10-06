Лукашенко согласен на 70 процентов голосов избирателей

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО рассчитывает, что на президентских выборах 19 декабря получит поддержку 2/3 избирателей.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для российских журналистов, стенограмма которой размещена на официальном сайте Президента Беларуси.

"Мне хотелось бы, чтобы за меня проголосовало две трети населения. Это конституционное большинство населения. Это высочайшая степень доверия, если за меня проголосует 70-75 процентов населения. Не надо 95 и 97, как было в прошлый раз. Но если люди будут идти и голосовать за ЛУКАШЕНКО, то вы их, пожалуйста, на пороге не держите", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси 19 декабря 2010 года состоятся очередные президентские выборы. В настоящее время Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала инициативные группы 17 претендентов в кандидаты в Президенты. Претенденты станут участниками избирательного процесса только в случае, если их инициативные группы соберут 100 тысяч подписей граждан в поддержку их выдвижения кандидатом в Президенты.