Турецкие военные корабли в Севастополе (3 фото)
11:55, 08 апреля 2007Мир
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Трёхдневный дружественный визит
Танкер ВМФ Турции «Ярбай Кудрет Гюнгер» и подводная лодка «Буракрейс» в Севастополе в пятницу, 6 апреля в 2007 г. В этот день в Севастопольскую бухту также вошел фрегат «Салихрейс». Группа кораблей, как часть военно-морских сил НАТО, прибыла в Севастополь с трехдневным дружеским визитом в соответствии с планом международного военного сотрудничества министерств обороны Украины и Турции.
Фото Алексея Забусика / УНИАН
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