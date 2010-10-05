Ватикан осудил вручение Нобелевской премии создателю ЭКО

Ватикан осудил решение Нобелевского комитета вручить премию в области физиологии и медицины британцу Роберту Эдвардсу за разработку технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Как передает Лента.ру со ссылкой на AFP и итальянское агентство ANSA, соответствующее заявление сделал глава Папской академии в защиту жизни Игнасио Карраско де Паула.

Де Паула, который наделен полномочиями высказываться от имени Ватикана по вопросам медицины и этики, назвал вручение Нобелевской премии за технологию искусственного оплодотворения "совершенно неправильным".

Представитель католической церкви возложил на Эдвардса ответственность за то, что в мире возник "рынок, на котором продаются миллионы яйцеклеток", огромное количество которых хранится в замороженном виде. Де Паула подчеркнул, что лишь часть этих яйцеклеток в конечном счете превращаются в детей, а остальные обречены на гибель.

Ватикан и ранее неоднократно осуждал практику искусственного оплодотворения и клонирования.

Нобелевская премия по медицине была вручена в Стокгольме 4 октября.