Пострадавшую в аварии автобуса в Таиланде украинку прооперировали

Гражданка Украины, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия в Таиланде, прооперирована, и ее жизни ничего не угрожает.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что 2 октября ориентировочно в 5.30 утра по бангкокскому времени на трассе Паттайя-Бангкок произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся автобус с туристами. В автобусе находились 42 человека, включая одного ребенка, граждане России и стран СНГ. По имеющейся информации, погибших среди пассажиров нет. Окончательную причину аварии установит следствие.

Все пострадавшие были в экстренном порядке доставлены в два госпиталя г.Паттайя – «Бангкок Паттайя госпиталь» и «Патайя Мемориал госпиталь». Туристам была оказана необходимая, медицинская помощь. Большинство из них уже уехали в свои отели.

«В настоящее время в госпитале «Паттайя Мемориал» остаются двое пострадавших – КОНИН Александр, 50 лет, и КРИВЧЕНКО Инна, 25 лет – гражданка Украины. Оба туриста прооперированны, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

В данный момент в Паттайе находятся российский консул, сотрудник консульского отдела, а также врач посольства. Сотрудники дипмиссии оказывают необходимую помощь пострадавшим, выясняют обстоятельства ДТП, а также уточняют количество российских граждан, находившихся в автобусе.

В Посольстве России в г.Бангкок работает телефон горячей линии, по которому можно получить информацию о пострадавших: +66 2268 1171.