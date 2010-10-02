Газпром склоняет еще одну страну к проекту «Южный поток»

Македония изучает возможность присоединения к проекту «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам визита делегации ОАО «Газпром» во главе с начальником Департамента по управлению проектами Леонидом ЧУГУНОВЫМ в Республику Македонию.

«В ходе переговоров обсуждались возможности подключения Македонии к проекту «Южный поток». Принимая во внимание реализуемую в стране программу ускоренной газификации, перевод электростанций на газовое топливо, развитие электрогенерирующих мощностей и, как следствие, значительный рост газопотребления в ближайшие годы, была достигнута договоренность приступить к предметному рассмотрению экономических и технических условий увеличения поставок российского газа в Республику, в том числе за счет строительства отвода от «Южного потока», - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что в случае положительных результатов указанных технико-экономических расчетов стороны выйдут с предложением о подписании соответствующего межправительственного соглашения.

Как отмечают в «Газпроме», проявленный Македонией практический интерес к проекту «Южный поток» является еще одним свидетельством актуальности, важности и экономической привлекательности газопровода, цель которого - диверсифицировать маршруты поставок российского природного газа и повысить надежность энергоснабжения Европы.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября т.г. на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что Украина рассчитывает, что Россия откажется от строительства «Южного потока» из-за нецелесообразности.

В свою очередь С.ЛАВРОВ отметил, что Россия не рассматривает Украину как ненадежного партнера в газовых вопросах. Он подчеркнул, что «Южный поток» ни в коей мере не направлен против Украины.

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планировалось построить до 2013 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долл. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна пройдет через Грецию в Италию, а вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.

Поставки российского газа в Македонию осуществляются с 1997 года.