Попытка сэкономить на полиции привела к мятежу в Эквадоре

В Эквадоре проходят массовые акции протеста военнослужащих и полицейских против нового закона об ограничении положенных им денежных надбавок и льгот. Президент страны Рафаэль Корреа заявил о попытке оппозиции совершить государственный переворот.

Накануне полицейские совершили попытку нападения на президента, о чем он сообщил по телефону журналистам. Позже полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников Корреа, собравшихся перед госпиталем, где он скрывается уже несколько часов от митингующих военных и полицейских.

Войска в свою очередь блокировали главный аэропорт столицы страны Кито, протестуя против намерения правительства сократить трудовые льготы. Протестующие также перекрыли основную автомагистраль, ведущую из аэропорта в столицу.

Сейчас в Эквадоре введено чрезвычайное положение. Функции полицейских, которые приняли участие в массовых беспорядках и акциях протеста, перешли к военным. Обязанность по соблюдению внутренней и внешней безопасности государства возложена на вооруженные силы. Как сообщил представитель администрации президента страны Алексис Мера, чрезвычайное положение будет действовать по меньшей мере в ближайшие 7 дней.

Организация американских государств осудила попытку переворота, Перу закрыла границу с Эквадором, Аргентина осудила мятеж полицейских и военных, а Куба потребовала обеспечить безопасность президента.

Причиной начавшихся в Эквадоре беспорядков стал принятый конгрессом в среду закон, отменяющий практику увеличения льгот и награждения полицейских и военных медалями при каждом повышении по службе. Новый закон также увеличивает с пяти до семи лет интервал между присвоением очередного звания. Для вступления в силу законодательный акт должен быть опубликован, однако этого пока не произошло.