Чавес назвал выборы в Венесуэле важной победой революции

Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил итоги выборов в Национальную ассамблею (парламент), которые прошли в этой стране в воскресенье, сообщает CNN.

По словам выступавшего на пресс-конференции Чавеса, согласно окончательным данным подсчета голосов избирателей, явка которых превысила 66%, правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ), которую возглавляет президент, получает 98 из 165 мест в Национальной ассамблее, коалиция оппозиционных партий Фронт демократического единства - 65.

Между тем, даже получив более трети мест в парламенте, оппозиция осталась недовольной. Лидер коалиции Рамон Гильермо Авеледо назвал результаты, объявленные избиркомом, неприемлемыми.

Впрочем, большинства, которое получил Чавес, недостаточно для проведения законопроектов исключительно силами своей партии. Для этого ему были необходимы минимум две трети - 110 - депутатских мандатов.

В нынешнем составе Национальной ассамблеи оппозиция не представлена, так как бойкотировала предыдущие выборы 2005 года.