Кровавая жатва дня выборов в Афганистане - 11 жертв
Несмотря на усиленные меры безопасности
В Афганистане завершились парламентские выборы.
Избирательные участки закрылись в 16.00 по местному времени, передает Би-Би-Си.
День голосования сопровождался нападениями талибов в разных частях страны.
В результате взрыва в провинции Балх три человека погибли, четверо ранены. Города Джалалабад и Кабул подверглись ракетному обстрелу. Общее число жертв достигло 11 человек.
Как только в стране была назначена дата выборов, боевики призвали население их бойкотировать, и предупредили, что попытаются сорвать голосование.
На день выборов в Афганистане были особо усилены меры безопасности. Обеспечение нормальной работы избирательных участков взяло на себя НАТО: наряду с афганскими солдатами и полицейскими избирателей охраняли 150 тысяч военных международного контингента.
За 249 мест в нижнюю палату парламента боролись более 2500 человек, представляющих различные партии, 386 из них – женщины.
В 34 провинциях работало почти 6000 избирательных участка. Еще тысячу участков в наиболее неспокойных регионах решили не открывать из-за угроз со стороны талибов.
По мнению экспертов, эти выборы станут своеобразным тестом для Президента страны Хамида КАРЗАЯ, которые многие обвиняют в подтасовке результатов прошедших в августе 2009 года президентских выборов.