В Германии у иммигрантов будут брать отпечатки пальцев

ФРГ планирует ввести "электронный вид на жительство". Для этого у иммигрантов, не являющихся гражданами стран ЕС, в скором времени начнут брать отпечатки пальцев, сообщает «Немецкая волна».

Лица, не имеющие гражданства ФРГ или другой страны ЕС и проживающие на территории Германии, в скором времени должны будут сдавать отпечатки пальцев в ведомство по делам иностранцев. Как пишет газета Die Welt, министр внутренних дел ФРГ Томас де МЕЗЬЕР планирует ввести для иммигрантов из третьих стран "электронный вид на жительство" с максимальным сроком действия 10 лет.

На документе, имеющем вид пластиковой карты, будет находиться чип с отпечатками двух пальцев и цифровым фото владельца. Новый вид на жительство будет служить и средством идентификации при проведении операций в интернете. МВД надеется, что вводимая мера позволит эффективнее бороться с нелегальной иммиграцией и проживанием в ФРГ.

По данным министерства, электронный вид на жительство планируется вводить с 1 мая 2011 года в течение нескольких лет с учетом того, что ежегодно за получением или продлением вида на жительство обращаются около 1,1 млн. иммигрантов из третьих стран. Эксперт фракции Христанско-социального союза (ХСС) в Бундестаге по внутриполитическим делам Ханс-Петер УЛЬ полагает, что в целом новая мера затронет 4,3 млн. иностранцев, в том числе иностранных родственников граждан ЕС.