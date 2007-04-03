Ющенко пригласил в Украину Генерального секретаря

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЕВИС считают, что ситуация в Украине нуждается в поиске демократических путей решения.

Как сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на пресс-секретаря Президента Ирину ВАННИКОВУ, об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора В.ЮЩЕНКО и Т.ДЕВИСА.

В.ЮЩЕНКО отметил, что решение о досрочных выборах в Верховную Раду он принял после соответствующих консультаций с руководством парламента и лидерами фракций. Глава государства отметил, что досрочные выборы - это установившаяся практика многих демократических стран в условиях политического кризиса.

Со своей стороны Т.ДЕВИС выразил благодарность, что украинская сторона информирует его о развитии ситуации в Украине.

Собеседники договорились, что 5 апреля специальный представитель Президента проведет в Страсбурге встречу с Генсеком Совета Европы.

Также глава государства пригласил Т.ДЕВИСА в ближайшее время посетить Украину.