У Ющенко состоялся телефонный разговор с руководителем Евросоюза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поинформировал Верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьера СОЛАНУ о внутренней политической ситуации и причинах парламентского кризиса, побудивших его подписать Указ о досрочных выборах в Верховную Раду.

Как сообщает пресс-служба главы государства, телефонный разговор В.ЮЩЕНКО с Х.СОЛАНОЙ состоялся сегодня.

По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО в ходе разговора отметил, что сейчас длится процесс его консультаций с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и политическими силами на предмет выполнения этого Указа.

Собеседники согласились, что из политического кризиса следует выходить лишь демократическим путем.