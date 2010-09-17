Минобороны РФ обещает «разделаться» с Грузией меньше, чем за 5 дней

Минобороны России не будет наращивать свою группировку в Абхазии и Южной Осетии, сообщил в пятницу российским журналистам в Вашингтоне министр обороны РФ Анатолий Сердюков. "Две российские военные базы, которые находятся в Южной Осетии и Абхазии, и военные силы на них - достаточны для сдерживания. Усиливать их мы не планируем", - сказал Сердюков, отвечая на вопрос о наращивании вооружений грузинскими военными.

По словам министра, у России есть планы, которыми предусмотрены различные варианты развития событий в этом регионе, сообщают РИА Новости. По мнению Сердюкова, в случае возникновения там кризисной ситуации, она будет решена в течение очень короткого времени - не пяти дней, как в 2008 году, а гораздо меньше. Дословно это позвучало так: "Я вас уверяю, что для отражения возможной грузинской агрессии, подобной той, которая была против Южной Осетии в 2008 году, нам потребуется не пять дней, а гораздо меньше".

В то же время министр обороны РФ выразил обеспокоенность тем, что США продолжают вооружать грузинскую армию. "Нас это беспокоит и мешает сотрудничеству с США и Израилем", - сказал министр. Он добавил, что Минобороны России постоянно проводит анализ возможностей вооруженных сил Грузии.