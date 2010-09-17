Сожжение Корана в США объявлено законным

Член Верховного суда США Стивен Брейер заявил в эфире телеканала CNN, что священник Терри Джонс из Флориды имел право сжечь Коран 11 сентября. По словам судьи, когда в стране живет 300 миллионов совершенно разных людей, для них полезно знать, что они вправе говорить то, что думают.

С.Брейер отметил, что свобода слова в Соединенных Штатах в равной степени касается популярных и непопулярных высказываний и действий. Судья также сравнил сжигание Корана с сжиганием американского флага. По его словам, запрет на это мероприятие противоречил основным демократическим принципам, заложенным в конституции США.

С инициативой сжечь Коран 11 сентября в память жертв теракта в Нью-Йорке выступил пастор из Флориды Терри Джонс. Его предложение вызвало резкое осуждение американского руководства и мирового сообщества. Против высказался Пентагон, представители Ватикана, администрация Белого дома и лично президент США.

Под давлением общественности и политиков Т.Джонс отказался от своего намерения, однако его идею воплотили в жизнь другие священники - пасторы Боб Олд и Дэнни Аллен. Несколько подобных актов было совершено и на улицах нижнего Манхэттена, где раньше находились башни-близнецы Всемирного торгового центра, подвергшиеся в 2001 году атаке террористов.

В ответ индийские мусульмане сожгли школу и христианскую церковь. В столкновениях протестующих против сожжения Корана демонстрантов с полицией в Индии погибли 18 человек. Аналогичный инцидент произошел 12 сентября в Афганистане. Жертвами столкновений стали два человека, еще пятеро получили огнестрельные ранения.

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