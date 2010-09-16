Как вернуть осужденных за кокаин украинских моряков?

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр ГОРИН обсудил с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Темером Поррасом ПОНСЕЛЕОНОМ вопрос возвращения на родину двух осужденных в Венесуэле украинских моряков из судна “B Atlantic”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, встреча А.ГОРИНА и Т.П.ПОНСЕЛЕОНА прошла сегодня в Киеве.

В частности, стороны обсудили вопрос, касающийся механизма возвращения в Украину осужденных в Венесуэле членов экипажа судна “B-Atlantic” после вынесения соответствующего решения Верховным судом Венесуэлы в ближайшее время в соответствии с Конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года, уточнили в МИД.

Как сообщал УНИАН, украинских моряков из судна “B Atlantic”, на борту которого в 2007 году были найдены 128 килограммов кокаина, осуждены венесуэльским судом к девяти годам лишения свободы

Родственники осужденных Владимира УСТИМЕНКО и Юрия ДАТЧЕНКО настаивают, что следствию не удалось доказать причастность моряков к контрабанде наркотиков, однако судья заподозрил, что украинцы как-то связаны с наркокартелями, поэтому и осудили обоих к длительным срокам.

Близкие моряков заявляют, что будут просить Президента и правительство всеми возможными силами добиться экстрадиции осужденных на Родину для отбывания наказания в украинской колонии.