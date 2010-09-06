Россия и Израиль подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Соглашение о военном сотрудничестве между министерствами обороны России и Израиля планируют подписать сегодня главы военных ведомств двух стран Анатолий Сердюков и Эхуд Барак по итогам переговоров в Москве, сообщает РИА "Новости".

Барак посетит с визитом Россию в период с 6 по 7 сентября.

"Данное соглашение будет регулировать взаимодействие двух стран в военной области на ближайшие пять лет", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ полковник Ирина Ковальчук.

По ее словам, документ предусматривает обмен мнениями, опытом и информацией в сферах, представляющих взаимных интерес, в том числе по вопросам международной безопасности. Соглашением также предусматривается развитие связей в области военного образования, топографии, картографии, военной истории, медицины, юстиции, физической подготовки и спорта.

Ковальчук сообщила, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества России и Израиля, взаимодействие в области борьбы с международным терроризмом, вопросы безопасности в Ближневосточном регионе.