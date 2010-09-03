Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО изменил дату своего рождения, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Теперь день рождения будет отмечаться не 30 августа, как раньше, а 31-го.

Источник в администрации белорусского лидера объяснил агентству БЕЛАПАН, что точной датой своего появления на свет О.Лукашенко заинтересовался после рождения его сына Николая. Тот родился именно 31 августа. После этого Президент Беларуси поинтересовался у своей матери подробностями своего рождения, и выяснил, что появился на свет в ночь с 30 на 31 августа 1954 года. В метриках тогда записали 30 августа, хотя, по словам матери, в действительности она родила будущего Президента Беларуси уже после полуночи.

Теперь и сам О.Лукашенко говорит, что будет отмечать свое рождение в один день с младшим сыном – 31 августа.