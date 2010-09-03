Лукашенко изменил дату своего рождения
Мать раскрыла тайну президенту
Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО изменил дату своего рождения, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Теперь день рождения будет отмечаться не 30 августа, как раньше, а 31-го.
Источник в администрации белорусского лидера объяснил агентству БЕЛАПАН, что точной датой своего появления на свет О.Лукашенко заинтересовался после рождения его сына Николая. Тот родился именно 31 августа. После этого Президент Беларуси поинтересовался у своей матери подробностями своего рождения, и выяснил, что появился на свет в ночь с 30 на 31 августа 1954 года. В метриках тогда записали 30 августа, хотя, по словам матери, в действительности она родила будущего Президента Беларуси уже после полуночи.
Теперь и сам О.Лукашенко говорит, что будет отмечать свое рождение в один день с младшим сыном – 31 августа.