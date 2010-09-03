В Вашингтоне штормовое предупреждение

Власти Вашингтона и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) просят жителей американской столицы быть готовыми к возможному урагану, несмотря на то что, согласно прогнозам синоптиков, надвигающийся "Эрл" не затронет столичный регион, сообщает РИА "Новости".

Ураган "Эрл", который приближается к атлантическому побережью США, ослаб в четверг с четвертой до третьей категории опасности по пятибалльной шкале. Максимальная скорость ветра урагана составляет около 205 километров в час.

В связи с приближением стихии, которая может затронуть штат Северная Каролина, а затем пройти по побережью до Новой Англии, режим повышенной готовности объявлен в Виргинии и Мэриленде - соседних со столичным округом Колумбия штатах. Сейчас "Эрл" находится примерно в 395 километрах к югу от мыса Гаттерас в Северной Каролине и движется в северо-западном направлении.

"Ураганы могут вызывать наводнения, приводить к обрыву линий электропередачи, ветер может валить деревья и выносить на дороги большое количество веток и мусора", - говорится в сообщении вашингтонской службы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

FEMA напоминает, что сентябрь - пиковый месяц в сезоне ураганов, продолжающемся в США с 1 июня по 30 ноября. Агентство просит людей быть внимательными к его объявлениям и анонсам.