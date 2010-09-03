Возле взорвавшейся платформы появилось нефтяное пятно

Нефтяное пятно длиной около 1,6 километра и шириной 30 метров появилось возле нефтяной платформы компании Mariner Energy, которая взорвалась в четверг в Мексиканском заливе. Об этом службе береговой охраны США рассказали рабочие, которые находились на платформе во время взрыва и спрыгнули в воду, чтобы спастись, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По словам сотрудников нефтяной компании, утечка большего количества нефти маловероятна, так как они запустили процедуру остановки прежде, чем покинуть платформу. Представитель береговой охраны также уточнил, что возникший после взрыва пожар локализован, но не потушен.

Береговая охрана отправила к месту происшествия катера и вертолеты, чтобы оценить масштабы утечки и разрушений, однако информации об этом пока не поступало, добавляет агентство.

Взрыв на платформе, находящейся примерно в 145 километрах от побережья Луизианы, произошел около пяти часов назад. Все 13 человек, которые там находились, спаслись и были госпитализированы. По некоторым данным, один из рабочих получил ранения.

Причины взрыва пока не установлены. Ранее в компании сообщили, что платформа Mariner Energy 380 в последнее время не работала, однако, по данным береговой охраны США, на ней велась добыча нефти вплоть до аварии.

Авария на нефтеплатформе BP Deepwater Horizon в апреле 2010 года, которая также располагается в Мексиканском заливе, привела к самой крупной экологической катастрофе в истории США.