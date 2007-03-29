В Пекине обрушился тоннель метро: под землей остались люди (фото)

Шесть человек оказались погребенными под завалами в результате обрушения грунта при строительства ветки метро в Пекине, сообщает РИА Новости.

Как пишет газета "Синьцзин бао", авария произошла в среду. Обрушившийся туннель представлял собой строящийся выход со станции метро. Рабочие оказались заваленными смесью грунта и бетона. По свидетельству очевидцев, на поверхности образовалась большая яма.

Ведутся поисково-спасательные работы, однако строители говорят, что шансов найти живых практически нет.

По сообщению издания, строительная компания пыталась скрыть от властей факт аварии, а ее представители сразу после обрушения даже отобрали у всех рабочих сотовые телефоны.

В Пекине идет интенсивное строительство сразу нескольких веток метро. Предполагается, что все они должны быть сданы в эксплуатацию к Олимпиаде-2008. Всего к августу следующего года в столице будет построено 84 километра новых линий метро.