Путин посетит Мемориал жертв политических репрессий в Норильске

Глава правительства РФ Владимир Путин 23 августа посетит Норильск. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу правительства.

В.Путин посетит медный завод, осмотрит цеха выплавки меди, встретится с работниками предприятия. Кроме того, глава правительства возложит цветы к Мемориалу жертв политических репрессий "Норильская Голгофа" у подножия горы Шмидта - на месте кладбища, где в братских могилах хоронили узников Норильского исправительно-трудового лагеря (Норильлаг).

За годы существования Норильлага (1935-1956 гг.) через него прошло более 500 тыс. заключенных, силами которых были построены город Норильск и Норильский комбинат. Среди заключенных Норильлага были Лев Гумилев, Георгий Жженов, архиепископ Винницкий Иннокентий, Ефросиния Керсновская, Давид Кугультинов, Андрей Старостин.