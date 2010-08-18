Лас-Вегас признан самым стрессовым городом США

Живёт деловой жизнью круглые сутки

Игорная столица мира Лас-Вегас признан самым стрессовым городом Соединённых Штатов Как сообщает журнал Forbes, здесь самый высокий в стране уровень безработицы, плохо налаженная система общественного транспорта, низкие стандарты медицинского обслуживания. Как отмечает издание, город живёт деловой жизнью круглые сутки и это неблагоприятно сказывается на нервной системе местных жителей. Эхо Москвы

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