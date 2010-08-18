Лас-Вегас признан самым стрессовым городом США

08:43, 18 августа 2010
Мир
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Живёт деловой жизнью круглые сутки

Игорная столица мира Лас-Вегас признан самым стрессовым городом Соединённых Штатов

Как сообщает журнал Forbes, здесь самый высокий в стране уровень безработицы, плохо налаженная система общественного транспорта, низкие стандарты медицинского обслуживания. Как отмечает издание, город живёт деловой жизнью круглые сутки и это неблагоприятно сказывается на нервной системе местных жителей.

Эхо Москвы

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