В Россию из Германии доставят радиоактивные отходы

Власти федеральной земли Саксония приняли решение об отправке по Балтийскому морю в Россию радиоактивных отходов для их последующей переработки, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa. Из научно-исследовательского центра Россендорф, расположенного недалеко от Дрездена, в Россию отправят 951 топливный стержень из исследовательского ядерного реактора.

Предполагается, что для транспортировки опасного груза будут использованы три транспортных судна, каждое из которых рассчитано на шесть специальных контейнеров. Соответствующую информацию, опубликованную газетой Sächsische Zeitung, подтвердил представитель министерства науки федеральной земли Саксония Карл-Теодор Хуттнер.

По его словам, решение о транспортировке радиоактивных отходов водным путем было принято из соображений безопасности.

О точном маршруте доставки отходов в Россию, а также о том, в какой именно центр по переработке будет направлен груз, представитель министерства говорить отказался. "Точная дата отправки груза пока также не определена", - сказал он. Вполне возможно, что топливные стержни будут отправлены в 2011 году, хотя Хуттнер не исключил, что это может произойти уже в конце 2010-го.

Окончательная смета по транспортировке радиоактивных отходов пока не составлена. По информации Sächsische Zeitung, расходы Саксонии составят более десяти миллионов евро.

Радиоактивные отходы, о которых идет речь, - с исследовательского реактора в Россендорфе, который был построен еще в ГДР при поддержке Советского Союза и с 1991 года не действует.