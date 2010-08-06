Гражданин Украины насмерть забил в Италии случайную прохожую

Проживающий в Милане 25-летний гражданин Украины Олег Федченко в пятницу утром забил до смерти на улице незнакомую ему 41-летнюю филиппинку, мать двоих детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы Италии.

По информации полиции, Федченко, который накануне всерьез поссорился со своей 20-летней подружкой, таким образом решил выместить зло на первой попавшейся ему на улице женщине.

Свидетели происшествия отмечают поистине нечеловеческую силу и злость, с которыми он наносил удары по лицу и телу филиппинки. Сообщается также, что парень в кровь разбил себе руки и даже сломал несколько пальцев.

"Я видела, как он склонился над лежавшей на земле женщиной и продолжал избивать ее, хотя его руки уже были по локоть в крови. Он прикончил ее, и никто даже не вмешался", - приводит слова свидетельницы происшествия миланская газета Corriere della Sera.

Еще один очевидец рассказал журналистам, что Федченко оказал серьезное сопротивление полицейским, спешно прибывшим на место преступления. "Остановить его смогли, лишь применив силу, потому что он был вне себя. Посадить его в машину удалось лишь восьмерым полицейским, настолько сильно он сопротивлялся", - сообщил свидетель.

Истекавшую кровью жертву подобрала машина скорой помощи. Врачи констатировали у нее сердечный приступ, и вскоре после того, как женщину доставили в больницу, она скончалась, не приходя в сознание.

Впоследствии оказалось, что первой в полицию позвонила мать Федченко, которая сообщила, что он уже два дня находится в состоянии сильнейшего возбуждения. "Сейчас он вышел из дома, и я боюсь, что он убьет кого-нибудь", - заявила она.

По сведениям полиции, Федченко в прошлом работал каменщиком на стройке, а затем подрабатывал вышибалой в ночных клубах Милана, параллельно усиленно занимаясь боксом. В прошлом у него были отмечены проблемы с психикой и депрессивные состояния.

Убитая филиппинка, которая около 20 лет прожила в Италии, работала уборщицей и няней. У нее остались муж и двое детей, младшему из которых пока не рассказали о том, что его мама умерла.