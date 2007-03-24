Английские моряки в плену у иранцев сказали всё, что от них требовали

Британские военные моряки, которые были задержаны иранскими военными кораблями в территориальных водах между Ираком и Ираном 23 марта, признались в нелегальном пересечении границы. Об этом, как сообщает AFP, заявил один из высших офицеров иранской армии Алиреза Афшар (Alireza Afshar).

По его словам, иранская сторона располагает основательными доказательствами того, что британцы нарушили границу. Допрос британцев продолжается. Как сообщалось ранее, после задержания их доставили в иранскую столицу.

Моряки несли службу на корабле британских ВМС "Корнуолл", который входит в состав коалиционных сил в Ираке и патрулирует территориальные воды этой страны в рамках борьбы с контрабандой. По словам командира корабля Ника Ламберта (Nick Lambert), 23 марта члены патрульной группы завершили досмотр иракского судна и вернулись в свои лодки, после чего их неожиданно окружили иранские военные корабли и сопроводили в территориальные воды Ирана.

Тегеран, в свою очередь, утверждает, что моряков задержали уже после того, как они нарушили границу. МИД страны расценил поведение британцев как "подозрительное" и "враждебное", сообщает иранское агенство FARS.

В связи с инцидентом послу Ирана в Великобритании была вручена нота протеста. Британский МИД потребовало немедленно освободить задержанных. Это требование поддержал и Европейский Союз.

Лента.ру