Самолеты из Италии летят тушить пожары в России
01:55, 05 августа 2010Мир
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Распоряжение Берлускони
Два специальных итальянских самолета, предназначенных для тушения лесных пожаров, в четверг прибудут в Москву для оказания помощи в борьбе с огнем, сообщает Би-Би-Сисо ссылкой на агентство Гражданской обороны Италии.
Направить спецсамолеты в Россию распорядился премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Самолеты совершат промежуточную посадку в Венгрии и в четверг прибудут в Москву, где будут предоставлены в распоряжение российских властей.
В Москву также направляются пять экипажей и группа техников. Самолет Canadair - CL415 способен сбросить в зону пожара сразу 6 тонн воды, на "перезарядку" требуется всего 12 секунд.
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