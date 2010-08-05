Самолеты из Италии летят тушить пожары в России

Два специальных итальянских самолета, предназначенных для тушения лесных пожаров, в четверг прибудут в Москву для оказания помощи в борьбе с огнем, сообщает Би-Би-Сисо ссылкой на агентство Гражданской обороны Италии.

Направить спецсамолеты в Россию распорядился премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Самолеты совершат промежуточную посадку в Венгрии и в четверг прибудут в Москву, где будут предоставлены в распоряжение российских властей.

В Москву также направляются пять экипажей и группа техников. Самолет Canadair - CL415 способен сбросить в зону пожара сразу 6 тонн воды, на "перезарядку" требуется всего 12 секунд.