Польские пограничники за полгода завернули 5 тысяч украинцев

Пограничная служба Польши за первое полугодие 2010 года не впустила в страну 5,55 тысяч иностранцев (абсолютное большинство из них - украинцы), которые пересекали украинско-польскую границу. Это на 4% меньше показателей первой половины прошлого года.

По данным польских пограничников, которыми располагает УНИАН, всего на всех участках польской границы отказано во въезде 11,1 тысячам иностранцев.

За первые шесть месяцев года пограничники уменьшили количество отказов на границе с Россией на 35% (до 469 человек) и в пунктах пропуска в аэропортах - на 15% (до 244 человек).

В то же время на польско-белорусской границе недопуск иностранцев увеличился на 25% - до 4,4 тыс. человек.

В первом полугодии польские пограничники также задержали около 550 человек за нелегальную попытку пересечь границу, более 450 из которых были задержаны на границе с Украиной.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале с.г. польские пограничники на границе с Украиной не впустили в Польшу около 2,4 тысяч украинцев и задержали 220 иностранцев-нелегалов.

Пограничная служба Польши в 2009 году увеличила недопуск иностранцев в страну на 60% - до 27 тысяч человек и задержала 3,6 тысяч человек, которые пытались нелегально пересечь границу, или уже находились на польской территории.

В 2008 году, который стал первым с момента вхождения Польши в Шенгенскую зону, польские пограничники задержали почти 6 тысяч граждан за нелегальное пребывание на польской территории, около половины из которых были гражданами Украины.

В 2007 и 2006 годах доля задержанных украинцев среди всех иностранцев-нелегалов составляла 30%.