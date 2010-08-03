Британия перекрывает каналы, чтобы экономить воду в засуху

Участок канала Ливерпуль - Лидс перекрыли в ожидании крупнейшей за последнее столетие засухи в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Би-Би-Си.

Почти половина канала между Ливерпулем и Лидсом, общая длина которого составляет 127 миль (204 километра), перекрыта с понедельника. Это самый длинный рукотворный водный путь Великобритании, по которому в свое время осуществлялись перевозки угля, извести, шерсти, хлопка и сельскохозяйственной продукции. В последнее время этот канал используется в основном в рекреационных целях, например, для лодочных прогулок.

Закрытым для судоходства окажется участок от Вигана близ Манчестера до Гаргрэйва в графстве Норт-Йоркшир. На других участках канала режим работы шлюзов будет ограниченным, чтобы уменьшить нагрузку на соседние водные пути. По прогнозам британского агентства по внутреннему водному транспорту, нормальный режим будет восстановлен только через несколько недель.

Обычно канал снабжается водой из семи водохранилищ-резервуаров, но в условиях засухи подача воды будет прекращена.