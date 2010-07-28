США готовы пойти на сделку с Ираном

Соединенные Штаты готовы реанимировать предложение об обмене иранского низкообогащенного урана на топливо для атомного реактора, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Филипп Кроули сказал на брифинге в среду, что Вашингтон полностью готов развивать предложенный ведущими державами обмен топлива для исследовательских целей Ирана на производимый Ираном низкообогащенный уран.

Договоренность на этот счет была в мае достигнута Тегераном с Турцией и Бразилией, однако его выполнение было сорвано.