Лукашенко решил сбить с России $5 миллионов

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подписал Указ №130 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», согласно которому вводится арендная плата за земли лесного фонда, по которым проходят газо- и нефтепроводы, а также воздушные и кабельные линии электропередачи и связи.

Соответствующий текст Указа опубликован в Национальном реестре нормативно-правовых актов Беларуси.

«Такие меры приняты в целях повышения ответственности юридических лиц за содержание земель лесного фонда (на участках, занятых просеками в коридорах различных линейных сооружений) и одновременно для упрощения процедуры получения «Белоруснефтью» и «Белгеологией» разрешений на изъятие земельных участков под объекты нефтепереработки», – прокомментировала пресс-служба Президента решение А.ЛУКАШЕНКО.

В пресс-службе также уточнили, что реализация указа позволит ускорить работы по строительству и обустройству эксплуатационных скважин РУП ПО «Белоруснефть», навести порядок в использовании земель лесного фонда, а также за счет платежей за землю получать ежегодно дополнительно в бюджет более 8 миллионов долларов. По оценкам Государственного комитета по имуществу Беларуси, российские компании должны будут заплатить 5 из 8 миллионов долларов планируемых поступлений.

Под действие этого указа попадают, прежде всего, земли лесного фонда, занятые под газопроводы юридических лиц Беларуси (4474 га), под газопровод «Ямал – Европа» ОАО «Газпром» (1605 га), нефтепродуктопроводы юридических лиц Беларуси (1448 га), а также нефтепродуктопровод ЧПУП «Запад-Транснефтепродукт» российской «Транснефти» (237 га).

Указ вступит в силу 30 марта, а уже до 1 августа 2007 года должно быть завершено юридическое оформление передачи земель в постоянное пользование либо в аренду.