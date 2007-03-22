Эстония изымает из продажи ”Боржоми”

В среду Инспекция здравоохранения Эстонии сделала предписание изъять из продажи грузинскую минеральную воду "Боржоми" в связи с обнаружением в ней повышенного содержания солей бария, сообщает интернет-издание DELFI.

Как оказалось, в воде, полученной из источников 38 и 41, предельно допустимая концентрация солей бария превышена в шесть раз. Разовое употребление такой минеральной воды здоровью не повредит, однако при регулярном потреблении возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Информация о несоответствии "Боржоми" из источников 38 и 41 санитарным нормам поступила из Латвии, где проводилась соответствующая проверка. Кроме того, эстонские власти обеспокоены, что вода из данных источников не значится в списке натуральных минеральных вод Европейской комиссии, а это является обязательным.

Напомним, продажа грузинской минеральной воды на российском рынке была запрещена в мае 2006 года по требованию Роспотребнадзора. Как сообщалось официально, санитарные власти России пошли на этот шаг из-за большого количества контрафактной продукции.

Лента.ру